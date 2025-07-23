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勝一財報／第2季獲利4.78億元、EPS 1.59元 出貨有望持續成長

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

化工廠勝一（1773）23日公布第2季財報，單季交出4.78億元的獲利成績，年增3.5%，每股純益為1.59元；累計今年上半年稅後純益9.53億元，年增10.5%，每股純益3.18元。隨著第3季進入電子級產品的出貨旺季，該公司力拚下半年營運比上半年更好。

勝一表示，儘管面臨中國大陸市場供給過剩、國際政經局勢不穩及匯率波動等多重挑戰，工業級溶劑產品受到價格競爭壓力影響，但電子級產品客戶拉貨平穩增量，在銷售產品組合優化下，整體表現優於預期，為公司注入穩定成長動能。

依據該公司公布財報數據，第2季營收為28.5億元，相較去年同期的26.37億元，增加8.1%，加上毛利率由去年同期的33.3%提高至33.4%，挹注單季獲利達4.78億元，比去年同期的4.62億元成長3.5%，每股純益為1.59元。

累計今年上半年稅後純益為9.53億元，比去年同期的8.62億元，增加10.5%，每股純益3.18元。

展望下半年，勝一指出，將持續審慎因應國際市場變化與潛在風險，同時維持審慎樂觀態度。排除外部不可控因素，公司預期下半年營收與獲利表現仍有望優於上半年，持續朝穩健成長目標邁進。

法人並認為，第3季是下游電子與半導體產業的拉貨旺季，勝一出貨有望持續成長，全年營收有機會交出高個位數年增表現，獲利進一步上攻可期。

營收 每股純益

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