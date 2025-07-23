光聖遭列注意股、投信仍加碼買超 6月每股純益1.81元

光通訊大廠光聖（6442）近日因起伏較大，遭主管機關列為注意股票。事實上，光聖近年大吃矽光子利多，帶動其股價持續飆升，而證交所也在盤後公布，光聖23日最新收盤價為562元、本益比達32.5，其股價淨值比達12，光聖最近六個營業日累積收盤價漲幅劇烈，因此被列為注意股。光聖今日盤後也應主管機關要求，公布自結6月歸屬母公司業主淨利達1.36億元，每股純益1.81元。

光聖近期股價震盪劇烈，自7月初盤中低點429元附近起漲，並在矽光子題材的助攻之下，持續走高，並在22日一度攻上波段新高價587元後回檔，而光聖在光被動元件、主動元件、高頻連接器模組三大產品線以及美國客戶對資料中心需求持續暢旺等利多題材的挹注之下，走勢持續強勁，今日雖以562元收跌，不過投信仍持續加碼買超，吸引市場關注。

據悉，光聖主要業務為各式光纖及光纖連合器的製造加工及買賣，業務範疇涵蓋通訊光電介面產品及通信網路設備之加工等，公司近期持續受惠於北美大客戶的需求成長，挹注今年出貨量穩健向上，連同光被動產品的自製比率，也從原先的五成大提升至七成。光聖已成功切入美系大型資料中心客戶，並開始出貨高速傳輸模組產品。

展望下半年市況，光聖近日表示，團隊近期的業績表現不俗，主要受惠主動/被動光通訊元件，搭配美國基礎建設的需求持續提升，而美國基礎建設的需求也跟著水漲船高，團隊預估隨著進入第3季，馬來西亞地區的大客戶訂單也將出貨，團隊看好整體市況將持續維持成長態勢，持續增長。