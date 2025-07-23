台境買回庫藏股 最高斥資7500萬元
台境*（8476）23日公告董事會決議買回庫藏股，預定買回數量為3,000張，買回區間價格為18元到25元。依照最高價格計算，最多將斥資7,500萬元。
台境公告內容指出，買回股份目的為轉讓股份予員工，買回期間落在7月24日到9月23日，預定買回數量為3,000張，買回區間價格為18元到25元。不過若公司股價低於區間價格下限，台境將繼續買回，且依照最高價格計算，最多將斥資7,500萬元。預定買回股份占公司已發行股份總數的比率為1.80%。
台境也指出，這是公司今年第二次實施庫藏股。第1季庫藏股預計買回5,000張，實際已買回3,335張，執行率達67%。台境表示，未全數執行完畢是考量維護整體股東權益並兼顧市場機制，視股價變化採分批買回策略。
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