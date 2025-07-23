南亞2天完成填息 台塑四寶今年填息全達陣

南亞昨天除息，每股配發現金股息0.7元，除息後參考價為29.1元，除息首日碰到台股下跌352點，陷入貼息窘境，不過今天隨著台股反彈，南亞股價同步上漲盤中觸及29.8元，花了2天時間完成填息。這也宣告台塑四寶今年填息全部達陣。

在此之前，包括台塑化、台化、台塑皆已完成除息，並成功填息。

面對石化景氣空前逆風，台塑四寶去年合計歸屬母公司淨利約新台幣83.71億元，相較2023年獲利440.86億元，大幅縮水8成；但為回饋股東長期支持，台塑四寶皆動用未分配盈餘，超額配發股息。

其中台塑去年每股淨損0.19元，仍配息0.5元。南亞去年每股純益0.42元，配息0.7元，配發率166%。台化去年每股純益0.06元，配息0.5元，配發率達833%。台塑化去年每股純益0.63元，配息0.8元，配發率127%。