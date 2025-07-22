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三商家購 射三箭衝營運

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

三商家購（2945）昨（22）日舉辦供應商大會，會中聚焦三大轉型戰略，包括電子價卡全面導入、數據科技賦能行銷、自有品牌差異化經營。

其中，電子價卡自去年9月起陸續導入，目前覆蓋率已達85%，目標於今年9月全面完成導入；自有品牌布局也持續推進，預計年底銷售占比將提升至25%。

面對生成式AI、ESG浪潮與消費型態快速變化，三商家購董事總經理邱光隆表示，唯有強化數據共享與協作機制，才能打造具韌性的零售夥伴生態圈。他指出，零售產業正歷經深層變革，從過去以「貨、場、人」為主的快時尚邏輯，轉向以數據為核心、即時響應消費需求的新零售模式，需靠創新，才能貼近消費者真正的需求。

邱光隆認為，電子價卡的導入將成為智慧零售的關鍵節點，除能即時同步價格與促銷資訊、降低人為錯誤，更可整合顧客行為數據，提升營運效率與消費體驗。三商家購將以電子價卡為核心，串聯POS、商品管理、AIoT、CRM與供應鏈系統，全面推動門市智慧化升級，並與供應商建立更緊密的數據協作機制。

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