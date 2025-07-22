中鋼邁入AI智造煉鋼廠

中鋼（2002）旗下中龍1號高爐大修完工，全案斥資78億元，成功蛻變成「AI煉鋼廠」，技術與專業功力大增，昨（22）日舉行高爐大修竣工開爐祈福典禮，揭示中鋼邁入AI智造煉鋼廠的新里程碑。

中鋼董事長黃建智表示，中龍是集團內最重要的成員之一，且是台灣唯一同時擁有高爐與電爐的一貫化作業鋼廠，並透過擷取兩種冶煉優勢開發出國內首創HYBRID製程技術，具備極高的製造靈活度與生產彈性。

黃建智指出，中龍1號高爐開爐逾15年，操作實績良好，此次爐代更新完成後，提升設備自動化、電腦化及AI智能化及降低生產成本的同時，更可降低溫室氣體的排放量，為環境盡心力。

中鋼總經理陳守道表示，中龍1號高爐在第一爐代的15年間，締造許多佳績，其中銅冷卻壁操作保持無破損，放眼國際是首屈一指、難能可貴的實績。希望第二爐代能保持優勢，藉由本次大修採用先進技術，強化智慧製造，再提升其生產競爭力。