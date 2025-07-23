復盛應用獲利 今年保守看待

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫代工龍頭復盛應用（6670）目前進入出貨淡季，但在品牌拉貨需求可期下，加上併購手工具廠伯鑫效益發酵，法人看好，復盛應用今年營收可望進一步成長；但台幣升值恐侵蝕毛利，對全年獲利則保守看待。

法人表示，觀察美國2023至2024年打球人次分別各成長4.2%與2.2%，而跨入2025年的前五月累計打球人次微幅衰退0.6%。相關數字顯示，美國高爾夫球打球人次並未因為疫情結束而呈現衰退情況。

復盛應用受益高爾夫球業務的新客戶開始放量，以及原有客戶新產品持續貢獻，今年上半年營收達150.52億元，年增20.3%；雖然目前步入傳統的出貨淡季，並預期7月和8月是為營運谷底，預估全年高爾夫球產業營收表現將優於去年。

營收 高爾夫

延伸閱讀

太空港成外交合作新亮點 美國發展為何重點一次看

00919無腦續買！真星華「張數夠利就大」：認真做好一件事就是成功

00918配息率恐下降？阿格力：上半年配2次0.7元「已經」是調整過的！

高球／第一屆世界中學生高爾夫錦標賽 籃球國手之女吳雙U15世界冠軍

相關新聞

華航拚減碳 結盟台塑化

華航攜手台塑集團，強攻綠色經濟。華航（2610）昨（22）日宣布，為支持國內永續航空燃油 （SAF） 發展，與台塑化簽署...

復盛應用獲利 今年保守看待

高爾夫代工龍頭復盛應用（6670）目前進入出貨淡季，但在品牌拉貨需求可期下，加上併購手工具廠伯鑫效益發酵，法人看好，復盛...

日友衝新業務 營收向上

事業與醫療廢棄物處理廠日友（8341）受惠新取得的石綿瓦專案與醫療廢棄物處理業務穩健發展，營運谷底已過。法人指出，儘管大...

中鋼邁入AI智造煉鋼廠

中鋼（2002）旗下中龍1號高爐大修完工，全案斥資78億元，成功蛻變成「AI煉鋼廠」，技術與專業功力大增，昨（22）日舉...

三商家購 射三箭衝營運

三商家購（2945）昨（22）日舉辦供應商大會，會中聚焦三大轉型戰略，包括電子價卡全面導入、數據科技賦能行銷、自有品牌差...

中興電攻氫能 開花結果

中興電（1513）布局氫能源事業報捷，中興電昨（22）日宣布，攜手弘鉅汽車發表全新氫燃料電池大客車，這是中興電氫能技術首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。