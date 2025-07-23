復盛應用獲利 今年保守看待

高爾夫代工龍頭復盛應用（6670）目前進入出貨淡季，但在品牌拉貨需求可期下，加上併購手工具廠伯鑫效益發酵，法人看好，復盛應用今年營收可望進一步成長；但台幣升值恐侵蝕毛利，對全年獲利則保守看待。

法人表示，觀察美國2023至2024年打球人次分別各成長4.2%與2.2%，而跨入2025年的前五月累計打球人次微幅衰退0.6%。相關數字顯示，美國高爾夫球打球人次並未因為疫情結束而呈現衰退情況。

復盛應用受益高爾夫球業務的新客戶開始放量，以及原有客戶新產品持續貢獻，今年上半年營收達150.52億元，年增20.3%；雖然目前步入傳統的出貨淡季，並預期7月和8月是為營運谷底，預估全年高爾夫球產業營收表現將優於去年。