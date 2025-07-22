中興電攻氫能 開花結果

中興電（1513）布局氫能源事業報捷，中興電昨（22）日宣布，攜手弘鉅汽車發表全新氫燃料電池大客車，這是中興電氫能技術首度落實應用在大型運具，未來將積極面向國際市場，搶攻海外氫能車訂單。

中興電與弘鉅汽車指出，未來三年將積極結合海外業務網絡與國內技術合作夥伴，拓展氫能公車進入國際市場，發展具延展性與競爭力的輸出方案，打造可複製的示範車隊，邁向亞洲新能源應用的關鍵節點。

中興電深耕多年氫能源產業，並以甲醇重組產氫為核心技術，開發出移動載具和發電兩大應用系列產品，主要以車用載具及現地產氫、氫能發電為主軸，而氫能車用載具、氫能大巴供應及二輪、三輪、四輪低功率車及現地設立加氫站。

中興電昨日正式宣布，與弘鉅汽車、首都客運三方攜手的氫燃料電池大客車，該車款主要由中興電新能源事業群提供氫能動力模組與整合技術支援，而弘鉅汽車負責主導設計與整車製造，並結合首都客運的實際營運需求，為氫能車輛的在地化導入奠定了關鍵基礎。

中興電指出，與首都客運為長期策略合作夥伴，雙方在多項新能源運輸計畫中累積了深厚的實務經驗與整合默契，此次三方再度攜手，不僅展現了產業協同的高效整合能力，也為氫能公車穩健導入提供了可信賴的系統基礎。

此次發表的氫能公車具備7至10分鐘快速加氫能力，續航里程達365公里，適用於高班次、長距離與重載等多元營運情境，全車搭載35MPa高壓供氫系統，配合通過國際認證的儲氫瓶組件、耐氫脆材料與即時氣密監控設計，確保運行安全穩定，模組化設計亦提升維修效率與系統整合彈性，滿足現行運輸業對高可靠營運的要求。

針對氫能事業，中興電指出，未來3年是氫能產業發展關鍵期，公司的氫能源業務逐漸進入收割階段，目前氫能事業已經搶進美國、印度、大陸等市場，預期今年氫能事業營運可損益兩平，力拚未來可以成為繼重電產業後，下一個營運成長動能。