日友衝新業務 營收向上

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

事業與醫療廢棄物處理廠日友（8341）受惠新取得的石綿瓦專案與醫療廢棄物處理業務穩健發展，營運谷底已過。法人指出，儘管大陸市場能見度仍不明朗，預期日友下半年營收優於上半年，成長動能備受期待。

日友指出，公司再次成功標得今年度的石綿瓦處理專案，此筆業務預計將自下半年起開始貢獻營收。

法人分析，這類專案具備高毛利特性，不僅有助於日友維持獲利水平，並抵銷電價上漲等營運成本壓力，同時穩固醫療廢棄物處理業務的基礎。

日友表示，近年積極投入政府推動的石綿瓦清除計畫，屢次成功取得相關標案，不僅強化其在台灣事業廢棄物處理市場的領導地位，更帶來實質營收貢獻。

日友指出，受第2季停爐歲修影響，4、5月營收較保守。不過，隨著6月營收回升至3.33億元，累計上半年營收18.79億元，年成長9.78%。

法人指出，儘管稼動率連動影響使得第2季營運預估為全年谷底，營收可能較前一季及去年同期下滑，為近五季低點，隨著下半年石綿瓦專案發酵，營運有望回溫。

營收 廢棄物

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