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50萬股東注意！兆豐金這天除息交易 現金殖利率達定存2倍以上
50萬股東注意，兆豐金控（2886）今天董事會通過將於8月7日進行除息交易，兆豐金去年盈餘分派每股現金股息達1.6元，現金股息創下近五年高，並且恢復全配現金，以兆豐金今天收盤價42.7元估算，現金股息殖利率達3.74%，達定存利率2倍以上。
兆豐金2024年全年稅後純益為新台幣347.66億元，年成長率為5%，並創歷史新高，2024年每股稅後純益（EPS）為2.35元，市場預期股利發放今年可望恢復全發現金股息，果然兆豐金決配每股股息1.6元，沒有讓超過50萬名投資人失望。
兆豐金今天董事會決議，於8月7日除息交易，最後買進日為8月6日，除息基準日為8月15日，現金股息發放日為9月5日，也就是股東那天就可以有現金股息入帳。
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