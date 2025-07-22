快訊

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

中職／愛妻搭機來台離世…魔鷹心碎仍重返球場 賽前對手暖心擁抱慰問

聽新聞
0:00 / 0:00

50萬股東注意！兆豐金這天除息交易 現金殖利率達定存2倍以上

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
50萬股東注意，兆豐金控（2886）今天董事會通過將於8月7日進行除息交易。圖為兆豐金控總部大樓。圖／兆豐提供
50萬股東注意，兆豐金控（2886）今天董事會通過將於8月7日進行除息交易。圖為兆豐金控總部大樓。圖／兆豐提供

50萬股東注意，兆豐金控（2886）今天董事會通過將於8月7日進行除息交易，兆豐金去年盈餘分派每股現金股息達1.6元，現金股息創下近五年高，並且恢復全配現金，以兆豐金今天收盤價42.7元估算，現金股息殖利率達3.74%，達定存利率2倍以上。

兆豐金2024年全年稅後純益為新台幣347.66億元，年成長率為5%，並創歷史新高，2024年每股稅後純益（EPS）為2.35元，市場預期股利發放今年可望恢復全發現金股息，果然兆豐金決配每股股息1.6元，沒有讓超過50萬名投資人失望。

兆豐金今天董事會決議，於8月7日除息交易，最後買進日為8月6日，除息基準日為8月15日，現金股息發放日為9月5日，也就是股東那天就可以有現金股息入帳。

EPS 除息 股息 股利 兆豐金控

延伸閱讀

綜所稅首批退稅 下周四入帳

ETF除息後「撿便宜」趁現在 吸引逢低買盤積極進場

外資買超41億 布局神達中信金、調節0050

00961首配殖利率14.89%...爆大量後能維持？專家解析原因：回落正常水準

相關新聞

50萬股東注意！兆豐金這天除息交易 現金殖利率達定存2倍以上

50萬股東注意，兆豐金控（2886）今天董事會通過將於8月7日進行除息交易，兆豐金去年盈餘分派每股現金股息達1.6元，現...

中信金（2891）邁向填息路…可長期投資的大企業！陳重銘：但我有點小不開心

中信金（2891）邁向填息路，但是我有一點小小不開心，因為除息前我先跑了200張。 依照過去經驗，除息前出場、除息後撿回來，反而會賺更多。 而且今年因為關稅議題，加上台幣升值，中信金五月獲利很難看

佳格總座 邱子權接任

食品股佳格（1227）昨（21）日宣布組織調整，任命味全前大將邱子權接任佳格食品集團台灣總經理，他將與佳格食品集團執行長...

特力雙多 推升營運

美國關稅與新台幣升值衝擊下，導致特力（2908）旗下貿易業務出貨減少。不過，在颱風丹娜絲侵襲南台灣後，居家修繕需求上升，...

志強2025年上半年EPS 4.46元

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）昨（21）日公布上半年自結合併損益，合併營收淨額112.81億元、年增26.1%，稅...

南僑2025年上半年EPS 0.7元

南僑（1702）昨（21）日公布上半年獲利自結數，因去年同期獲利基期較高，加上上半年匯率變動、中國大陸經濟復甦緩慢等因素...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。