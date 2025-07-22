50萬股東注意！兆豐金這天除息交易 現金殖利率達定存2倍以上

中信金（2891）邁向填息路，但是我有一點小小不開心，因為除息前我先跑了200張。 依照過去經驗，除息前出場、除息後撿回來，反而會賺更多。 而且今年因為關稅議題，加上台幣升值，中信金五月獲利很難看

2025-07-22 11:26