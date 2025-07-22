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台塑四寶除息最後一棒 南亞首日呈現貼息

中央社／ 台北22日電

台塑四寶今年除息最後一棒，今天輪到南亞登場，每股配發現金股息0.7元。南亞今天除息首日出師不利，終場下跌0.3元，收在28.8元，暫時呈現貼息，但相較台股今天下跌352.64點、跌幅1.51%，南亞表現相對抗跌。

面對石化景氣空前逆風，台塑四寶去年獲利大衰退，但為回饋股東長期支持，台塑四寶皆動用未分配盈餘，超額配發股息。目前為止，包括台塑化、台化、台塑皆已成功填息。

南亞因為有電子材料護體，為台塑四寶現階段表現相對穩健的公司，去年歸屬母公司淨利33.4億元，較2023年衰退約47%，每股稅後純益0.42元，此次配息0.7元，配發率166%。

南亞公布今年第2季自結財報，本業營業利益13.1億元，比第1季明顯好轉，但受到台塑化等轉投資收益不佳，以及新台幣大幅升值產生高額匯損，南亞第2季歸屬母公司淨損41.18億元，拖累上半年營運轉虧，每股淨損0.46元。

展望後勢，南亞董事長吳嘉昭認為，新台幣升值帶來的出口價格壓力與市場不確定性，導致企業轉趨保守；不過，關稅不確定性如果減弱，國際間恢復正常貿易活動，有機會帶動產業下半年景氣回升。

吳嘉昭指出，第3季是電子業傳統旺季，觀察伺服器及車載產品訂單穩定，高階通訊材料需求持續成長，加上年中盤點後庫存回補，他看好第3季南亞電子材料、電路板營收將增加；另外在化工產品方面，包括乙二醇（EG）、丙二酚、異辛醇（2EH）等多項產品預期產銷量提高，營收增加，他樂觀看南亞第3季營收將可比第2季成長。

南亞 台塑化

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