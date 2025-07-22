中信金（2891）邁向填息路…可長期投資的大企業！陳重銘：但我有點小不開心
中信金（2891）邁向填息路，但是我有一點小小不開心，因為除息前我先跑了200張。
依照過去經驗，除息前出場、除息後撿回來，反而會賺更多。
而且今年因為關稅議題，加上台幣升值，中信金五月獲利很難看，所以除息前我預估今年獲利衰退機率高，因此除息前先跑了200張。
但是6月獲利交出好成績，上半年EPS為1.78元，也僅是小幅衰退！
看樣子中信金獲利動能強勁，所以股價也邁向填息。
幸好我也只有賣掉200張，大多數還是放著參加除息，不幸中的大幸。
反正我先放著等一下，看看台灣關稅到底會怎樣？如果有利空消息再來買回吧！
中信金，還是一家可以長期投資的大企業！
◎本文內容已獲 不敗教主 陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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