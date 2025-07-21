佳格總座 邱子權接任
食品股佳格（1227）昨（21）日宣布組織調整，任命味全前大將邱子權接任佳格食品集團台灣總經理，他將與佳格食品集團執行長曹博睿分工合作擴大營運，曹博睿將著眼亞洲市場營運策略。
佳格指出，邱子權接任佳格食品集團台灣總經理，帶領團隊持續深耕台灣，強化公司競爭優勢策略佈局、營運銷售和行銷推廣，加速創新與數位化轉型，不斷探索佳格新的成長邊界，為永續經營注入新活水。該公司旗下桂格、得意的一天、福樂、天地合補等品牌市占率均穩居業界第一；近年來佳格秉持集團穩健經營的信念，成功抵禦原物料成本上漲、新冠疫情、地緣政治等外部衝擊，更以強韌的市場應變能力，展現穩健成長力道。
此次組織調整不僅是佳格集團因應全球市場變革、強化企業韌性的戰略布局，更是邁向永續發展新里程碑的關鍵一步。
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