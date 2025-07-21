志強2025年上半年EPS 4.46元

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）昨（21）日公布上半年自結合併損益，合併營收淨額112.81億元、年增26.1%，稅後純益8.8億元、年增12.5%，每股純益4.46元，獲利改寫歷史同期新高。

志強上半年營業毛利23.85億元、年增29.1%，營業毛利率21.1%，較去年同期20.7%增加0.4個百分點，營業利益11.86億元，稅前淨利12.2億元、年增20.7%，儘管第2季有匯兌損失，但營運表現依舊亮眼。

志強第2季自結合併營收52.73億元、年增6.8%，稅前盈餘5.03億元，但受新台幣匯率大幅升值、有匯兌損失影響，單季稅後純益3.51億元、年減達21.8%，每股純益1.75元。

志強指出，目前整體訂單能見度已看到第3季，而美國對等關稅對製鞋廠影響很小，只不過消費市場端出現觀望，但整體來看相對穩健。

志強表示，主要品牌客戶及通路商庫存調整周期已告一段落，加上今年的國際足總俱樂部世界盃，到2026年史上首次由三個國家聯合舉辦的世足賽，接續2027年亞足聯亞洲盃、2028年洛杉磯奧運等動能的推波助瀾下，市場需求將明顯回升。

2026年世界盃足球賽將在美國、加拿大與墨西哥舉行，這不僅是一項全球矚目的體育盛事，更是品牌進行體育行銷的巨大機會。隨著北美市場對足球的關注日益升溫，許多品牌也將其視為史上最大規模的體育行銷舞台。

志強預期，這將進一步帶動足球相關產品，與機能性運動鞋、甚至休閒運動鞋的成長需求，為志強和合作品牌帶來前所未有的商機。

展望未來，志強已成功將葡萄牙的尖端製造技術擴展至越南，對未來與品牌夥伴共同成長深具信心。而即將啟用的葡萄牙新廠，則是志強打造面向歐洲、甚至美國製造平台的重要一環，著重區域化生產，擴大市場利基。

另外，志強印尼建廠進度也相當順利，新廠已於6月完工投產，主要生產Brooks的跑鞋，規劃年產能600萬雙，第二期可再增加600萬雙，達到1,200萬雙的產能。