南僑自結上半年 EPS 0.7元
南僑（1702）21日公布上半年獲利自結數，受到去年同期獲利基期較高，今年有匯率變動及大陸經濟復甦緩慢等波及造成上半年獲利較去年同期縮水，稅後純益為1.73億元，年減72.5%，每股稅後純益0.7元。
南僑6月營收18.25億，較去年同期19.30億，減少1.05億，年減5.43%；6月自結稅後純益1,200萬元，較去年同期9,194萬元，減少86.94%，EPS 0.05元，去年同期EPS 0.37元減少0.32元。
累計上半年營收116.28億，較去年同期114.59億，增加1.69億元，年增率1.47%；累計上半年稅後純益1.73億元，較去年同期6.29億元，減少4.56億元，年減72.5%，每股稅後純益為0.7元。
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