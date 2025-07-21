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志強上半年營收創同期新高 獲利穩健成長、EPS 4.46元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

運動品牌鞋類供應商志強-KY（6768）公布今年上半年自結財報數字，合併營收112.81億元，年增26.1%，創歷年同期新高；稅前淨利為12.2億元 ，年增 20.7%；稅後純益8.88億元， 年增12.8%；每股純益4.46元，年增10.9%。

志強-KY 上半年合併營收若以美金計算，上半年美元營收為3.53億美元，較去年同期2.8億美元成長26.06%。

上半年營業毛利為23.85億元，年增 29.1%，營業毛利率21.1%；營業利益為11.86億元， 年增54.6%，營業利益率10.5%；稅前淨利為12.2億元 ， 年增 20.7%；稅後純益8.88億元， 年增12.8%，淨利率7.9%；每股純益為4.46元，年增10.9%。

志強-KY為國際知名運動品牌之鞋類供應商，並且稱霸專業足球鞋領域，全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強國際，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。根據DATAINTELO統計，2023年至2032年足球鞋市場之年複合成長率為5.6%。營運表現伴隨全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定而樂觀。

足球 營收

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