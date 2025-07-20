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散裝船 下半年業績看俏

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

散裝船多頭榮景再現，上周乾散貨海運市場需求強勁，中、大型船舶的市場日租金持續上揚，波羅的海運價指數（BDI）已經突破2,000點大關。散裝船慧洋-KY（2637）、裕民、新興、中航、台航、四維航及正德等散裝船業者下半年業績看俏。

BDI指數7月18日收盤時指數來一2,052點，上漲1.08%，近一周漲幅是23%。國內的散裝船業者指出，散裝船市場供需一直處於不平衡情況，預估2025年及2026年散裝新船運力供給年增低於2%；國內的散裝船業界推估，散裝新造船新訂單平均需約3.5年才能交付，散裝船供給吃緊，只要需求一出籠，運價就會立即反彈。

原本市場需求就不足，中國大陸出手買穀物跟鋁土，其次巴西、西非港口大塞港，船舶的周轉率降低後，運價立即反彈大漲，下半年散裝船市場看旺。

從美國推動對等關稅後4月10日之後起算，隨著市場對於大宗物資需求變動，中型船舶巴拿馬型最受市場青睞，運價反彈速度最較快，漲幅達68%，大型船舶的海岬型漲幅也有42%，而且市場需求強勁，租船交投熱絡，運價有望續漲。

以現在的運價走勢，指數型連動多的業者7月開始營收會率先反應，慧洋-KY是國內散裝船舶數最的業者，總船舶數已經達到百艘，大部分的船舶也都是跟著指數連動。

散裝船 慧洋

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