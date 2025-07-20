豐興鋼筋新盤價 受關注

國際鐵礦砂價格站上每公噸100美元，催化大陸唐山小鋼胚價格急彈，比價效應下，低迷的鋼筋行情有甦醒跡象，豐興（2015）今（21）日鋼筋新盤價或將止跌反彈，受市場矚目。

上市鋼廠主管表示，國內建築用鋼陷入重度低迷，市場殺價求單的現象屢見不鮮，但買家見低價還要更低價，造成惡性循環，交易信心陷入低潮，上游鋼廠力抗跌勢穩價，終於見到曙光。

但近期隨著大陸政策性做多，大陸鋼鐵期貨與現貨市場聯袂上揚，尤其國際鐵礦砂價格持續向上攻堅，成功站上了每公噸100美元大關，近月來強漲9.3%，為市場注入強心針，並且帶動唐山小鋼胚出廠價走揚，重新收復每公噸人民3,000元關卡，鋼筋等建築用鋼行情回溫。

上市鋼廠主管表示，大陸小鋼胚反彈，對台報價約在每公噸CFR450美元至460美元，將影響台灣鋼筋成本結構及定價策略。

根據商情顯示，南部鋼筋廠接單轉向活絡，每公噸以1.52萬元至1.53萬元接單，傳出進單累計逾10萬公噸。部分盤商見好心喜，調高價格至1.54萬元；中北部行情略高，報價突破1.56萬元。

上市鋼廠主管說，當前鋼筋價格已落後於進口鋼胚與廢鋼成本，迫使上游廠藉由補損與維持接單動能，逐步拉高價格；但需求雖止跌回溫，雖尚未完全恢復旺季買氣，短期買家積極進場，各廠接單顯著上揚，是重要的正面訊號，尤其本周豐興等主力鋼廠若主動調漲價格帶動市場信心，有利行情進一步轉正。

上市鋼廠主管說，整體來看當鐵礦砂價格站上每公噸100美元大關，以及大陸小鋼胚出廠價回升至人民幣3,000元關口後，都可視為鋼筋價格止跌反彈的條件俱備，但市場仍需要觀察幾項重要變數，包括鋼廠成本壓力，下游需求是否真的回溫，成交量能否持續放大。

後續一周至二周的觀察期極為關鍵，能否真正止跌，甚至迎來反彈修復行情，將是未來走勢關鍵指標。