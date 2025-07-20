華榮業外布局 超給利

線纜股華榮（1608）除了本業接單強勁外，近期在轉投資領域也同步豐收，其中，華榮因握有金居、合晶等多家公司股權，且上述兩檔科技股近期都成為飆股，華榮可望出現「母以子貴」的轉投資效益，金融評價利益可期。

根據公開資訊，華榮握有金居股票約7,800餘張，持股比重逾3%；另外握有合晶5,900餘張，持股比逾1%。由於這兩檔科技股近期均相對強勢，且華榮對這兩檔股票的採認方式均為「FV變動」，因此本季可望在財報上出現金融評價利益。

其中，華榮轉投資的金居股價從上季底的58元左右，到上周五（18日）收在83.6元，三周以來漲幅逾四成。法人看好，金居受惠於高階產品配合AI效益放大在AI伺服器供應鏈轉順後，將有助下半年營運。

本業方面，華榮因應電力線纜市場需求續強，持續擴大接單。華榮受惠台電強韌電網計畫、離岸風電、公共工程等，推升線纜需求，在手訂單滿檔，加上公司可生產345KV超高壓線纜，具有相對優勢，未來營運穩健。華榮第1季稅後純益1.56億元，年減46％，每股純益0.37元。

華榮目前在手訂單充足，除了配合台電強化電網韌性，接擭345KV特高壓輸電線纜訂單外，亦配合政府離岸風力發電計畫，取得台電161KV超高壓輸配線纜及器材工程。

華榮在國內強韌電網計畫下，訂單可望一直接到2033年，台電的強韌電網計畫將新增15部火力發電機組，1551萬瓩電源開發，以力求分散式電網供電穩定，而華榮345kV、161kV超高壓電纜都超前計畫生產，藉此提高獲利。

針對市場概況，華榮指出，隨著智慧電網、數位化監控系統等新技術的發展，電線電纜產業正不斷加強技術創新和產品研發力度，提升產品效能和品質。

另外，華榮也指出，電力公司能源調度及電信業者雲端物聯網的經營策略，同時增加線纜需求並壓縮交期，將影響電線電纜之市場商機，將秉持強化品質管理。