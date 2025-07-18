鳳凰、旅天下 遊日團紅火

鳳凰（5706）、旅天下兩大旅行社業者昨（18）日同步表示，日本大地震預言時間過去後，之前想去日本消費的觀光客出現火速報名榮景，日本團進單量激增，比過往成長三成；旅天下更指出，近日還創下單日歷史最高進單量。法人分析，隨著暑假旺季出國人潮依舊熱絡，兩家業者今年第3季營收、獲利成長可期。

鳳凰、旅天下昨日都參與「2025台北國際夏季旅展」活動，瞄準下半年假期變多，連假強勢來襲，消費者想要去賞楓、泡湯、玩雪商機；鳳凰旅遊推出秋冬早鳥高飛專案，「楓」狂促銷最高每人減1萬元等各種好康優惠；旅天下以「10在好玩，旅天下帶你飛」為主題，祭出「清倉一口價、早鳥最高折1.5萬元等各種促銷行程。

全球受到美國對等關稅等議題影響，鳳凰總經理卞傑民對於觀光旅遊市場的發展前景還是很有信心，加碼搶攻秋冬出遊大餅，祭出琳瑯滿目的優惠折扣，瞄準台幣升值出遊商機，產品不斷的推陳出新，研究不同客群需求提供符合的商品。

針對日本線動能，旅天下聯合國際旅行社發言人許哲郎表示，先前因市場擔心日本大地震傳言陰霾，降低旅客赴日旅遊意願，造成短期內部分消費者的觀望，近期市場信心恢復後，日本旅遊需求迅速攀升。

許哲郎分析，在7月中旬之後，日本線的進單快速回升，甚至創下單日進單金額新高紀錄，顯示國內消費者對出國旅遊仍有高度期待與規劃意願，為滿足自由行旅客需求，旅天下也同步推出機票優惠，吸引不少有出國計畫的民眾洽詢。