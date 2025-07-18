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新天地80歲 導入AI決策

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

新天地餐飲集團（8940）昨（18）日歡慶創立80周年，董事長王玉雲宣布，未來三年將全面導入AI科技於資訊與行銷決策中，以更敏捷的營運模式與數據驅動能力，搶攻聚餐與婚宴商機，加速擴大市場版圖。

王玉雲表示，80週年不只是品牌歷史的里程碑，更是轉型的重要起點。未來三年，集團將重點導入AI技術於營運決策與行銷推廣，包括消費者行為分析、精準廣告投放、數位菜單設計與供應鏈智慧管理等，以科技強化營運效率與市場競爭力。

除此之外，集團將持續年輕化品牌策略，透過IP聯名、AI互動以及跨平台社群合作等方式，與Z世代及新興家庭客層建立更強的情感連結，打造「傳承經典、擁抱未來」的多品牌發展布局。

新天地同時推出為期三個月的「80週年紀念饗宴」搶市，不僅以傳承台味功夫菜再現經典，更結合AI互動體驗、UGC口碑行銷與年輕化品牌策略，希望以創新話題引爆餐飲市場。

第2季為餐飲業傳統淡季，今年又碰上美國對等關稅、匯率狂升衝擊，影響市場消費意願。

新天地第2季合併營收3.04 億元、年減1.6%；累計上半年合併營收9.04億元、年減3.4%。

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