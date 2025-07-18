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華新拓展航太鏈 邁步

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
華新麗華董事長焦佑倫。聯合報系資料照
華新麗華董事長焦佑倫。聯合報系資料照

華新麗華（1605）昨（18）日宣布，旗下英國子公司Special Melted Products 17日舉辦擴產計畫揭幕儀式，正式啟動先進產線升級工程，該計畫將大幅強化華新在鎳基超合金的高階製程與產能布局，進一步擴展其於全球航太與能源關鍵應用市場的供應實力。

華新表示，英國子公司SMP為提升集團高端精密材料相關產品產能與產量，擬投資鍛造、真空熔煉及重熔等製程設備及廠房，預計投資金額約英鎊6,020萬元（約新台幣23.77億元）。

華新指出，此次擴產將增設真空熔煉與重熔設備（VIM、VAR、ESR），並導入高壓精鍛產線；預計完工後將倍增SMP的熔煉與鍛造量能，並建構鎳基超合金全生產流程之垂直整合能力，升級後的產線將聚焦航太引擎、次世代能源系統等極端環境下之關鍵零件材料供應，鞏固SMP在高階製造供應鏈中的關鍵地位。

華新麗華董事長焦佑倫指出，SMP此次擴產升級是華新推動高階材料布局的重要里程碑，不僅擴增產能，更規劃於英國設立先進研發中心，厚植在材料科學及製程數位化的創新實力，建立華新在高值應用領域的技術護城河。

華新說明，該計畫已獲英國政府依產業發展政策核定支持，反映其對SMP製造實力與技術潛力的肯定。英國財政部暨商業貿易部投資部長Gustafsson女爵亦表示，這項投資展現了國際先進製造企業對英國製造實力的信心，亦與近期發布的「現代產業戰略」中推動航太、能源等產業升級的目標高度契合。

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