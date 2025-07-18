國產審慎樂觀2025年下半年

國產（2504）因應AI廠辦高耐震性能需求，昨（18）日發表「高彈性模數混凝土」，目前供應科技大廠於高雄園區的先進製程廠辦。針對今年下半年展望，國產董事長徐蘭英表示，限貸令確實影響房市，不過大型建商仍有推案，只是較為趨緩，她採審慎樂觀以對。

國產昨日舉辦「混凝土應用前瞻技術研討會」，針對因應AI廠辦高耐震性能需求推出「高彈性模數混凝土」，國產近年來積極爭取高科技建廠商機，業界推估，高彈性模數混凝土推出後，有機會較一般混凝土毛利率高出三成以上。

徐蘭英表示，今年全球進入AI科技新紀元，政府也推動四年投入1,900億元進行AI新十大建設，相關科技大廠更帶領產業鏈，在全台鋪天蓋地興建高端且耐震的先進廠辦，國產建材因應AI廠辦需求，成為「高彈性模數混凝土」生產供應業者，讓混凝土可有高端低碳、更具彈性等特性。

她表示，預計未來興建的先進製程廠辦，包括竹科寶山二期、中科二期、嘉義科、南科、高雄楠梓園區等都可望應用，相關的科技產業鏈也都有機會採用。

不過，關稅政策是否影響企業在建廠等資本支出決策，徐蘭英認為，科技業者應不至於受到影響，仍會持續推動擴廠計畫。

談到下半年景氣展望，徐蘭英表示將謹慎以對，目前大型建商仍有推案，只是比較趨緩。房市受限貸令影響，以往可能一個月可賣出多戶，現在一個月賣不到一戶；且因建材成本仍高，包括水泥漲價，爐石最近也供給吃緊，建商難以降價，如果央行未來有合理的鬆綁，希望有機會促進房市。

國產建材去年與崇越集團子公司建越科技，合資成立重置資源科技，她說，目前雖然小幅虧損，但因接了科技廠房再生的原料，今年第3季起有望轉虧為盈。

另外，發展ALC輕質磚與板材等產品的國宇建材，歷經三年多耕耘，徐蘭英說，未來不排除上市櫃，惟希望有更穩定獲利，加上現在又投入一些減碳作為，推出低碳產品，有一定市場與市占率後，再做上市櫃的準備。