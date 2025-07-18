中鴻三鋼品 內銷開平盤

中鴻（2014）昨（18）日開出8月份內銷及9月份外銷盤價，內銷部分，包括熱軋、冷軋和鍍鋅三大主力鋼品全面平盤；外銷部分，則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，就全球經濟情勢來看，標普全球製造業PMI指數重返擴張區間，由5月的49.5升至6月的50.3，表明商業狀況有所改善。另，7月16日美國央行經濟概況報告顯示，近期經濟活動有所回升，惟企業反映進口關稅提高推升價格壓力。

而當前在美國關稅影響下，全球經濟不確定仍高，各地市場已逐步重構貿易模式，預計將可改善關稅戰對產業之衝擊。

在鋼市供需方面，中國大陸6月粗鋼日均產量277.3萬噸，降至年內低點；7月15日國統局表示，針對部分行業「內捲式」競爭現象，有關部門正制定相關措施。

另，大陸第2季GDP增長5.2%優於預期，顯示經濟具基礎韌性，預計隨著官方提振內需、穩定樓市等政策推展，將加速鋼市供需改善。