快訊

抽血霸凌案論文曝光 學者驚呼「很誇張」：這已經是世界級的醜聞了

核三重啟公投 童子賢任正方辯護人 8月7日起辯論

中鴻三鋼品 內銷開平盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中鴻（2014）昨（18）日開出8月份內銷及9月份外銷盤價，內銷部分，包括熱軋、冷軋和鍍鋅三大主力鋼品全面平盤；外銷部分，則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，就全球經濟情勢來看，標普全球製造業PMI指數重返擴張區間，由5月的49.5升至6月的50.3，表明商業狀況有所改善。另，7月16日美國央行經濟概況報告顯示，近期經濟活動有所回升，惟企業反映進口關稅提高推升價格壓力。

而當前在美國關稅影響下，全球經濟不確定仍高，各地市場已逐步重構貿易模式，預計將可改善關稅戰對產業之衝擊。

在鋼市供需方面，中國大陸6月粗鋼日均產量277.3萬噸，降至年內低點；7月15日國統局表示，針對部分行業「內捲式」競爭現象，有關部門正制定相關措施。

另，大陸第2季GDP增長5.2%優於預期，顯示經濟具基礎韌性，預計隨著官方提振內需、穩定樓市等政策推展，將加速鋼市供需改善。

延伸閱讀

中鋼8月盤價持平 原物料穩定、需求保守鋼市觀望

關稅戰川普各個擊破…賺500億美元稅收

川普關稅戰 游淑慧點政府這些事「證明民進黨裝肖維」

陸鋼品遭越課反傾銷稅

相關新聞

新天地80歲 導入AI決策

新天地餐飲集團（8940）昨（18）日歡慶創立80周年，董事長王玉雲宣布，未來三年將全面導入AI科技於資訊與行銷決策中，...

中鴻三鋼品 內銷開平盤

中鴻（2014）昨（18）日開出8月份內銷及9月份外銷盤價，內銷部分，包括熱軋、冷軋和鍍鋅三大主力鋼品全面平盤；外銷部分...

國產審慎樂觀2025年下半年

國產（2504）因應AI廠辦高耐震性能需求，昨（18）日發表「高彈性模數混凝土」，目前供應科技大廠於高雄園區的先進製程廠...

華新拓展航太鏈 邁步

華新麗華（1605）昨（18）日宣布，旗下英國子公司Special Melted Products 17日舉辦擴產計畫揭...

鳳凰、旅天下 遊日團紅火

鳳凰（5706）、旅天下兩大旅行社業者昨（18）日同步表示，日本大地震預言時間過去後，之前想去日本消費的觀光客出現火速報...

00918、00915齊押寶！元大金「高配息」引投信大舉卡位…本業動能長線不看淡

過去幾年，台股大盤屢創新高，市場交投熱絡，元大金旗下的證券、投信與期貨公司都成為最大贏家。尤其ETF、當沖及期貨業務受惠於成交量暴增，營收快速成長。然而，進入2024年後，元大金的獲利卻出現較大幅度的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。