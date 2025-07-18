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00918、00915齊押寶！元大金「高配息」引投信大舉卡位…本業動能長線不看淡

聯合新聞網／ 玩股網
元大金（2885）2025年配息創新高，吸引00915與00918等高股息ETF投信6月底大買近十萬張，市場聚焦其高配息政策與未來獲利動能，成為機構投資人長線布局亮點。（本報系資料庫）
元大金（2885）2025年配息創新高，吸引00915與00918等高股息ETF投信6月底大買近十萬張，市場聚焦其高配息政策與未來獲利動能，成為機構投資人長線布局亮點。（本報系資料庫）

過去幾年，台股大盤屢創新高，市場交投熱絡，元大金旗下的證券、投信與期貨公司都成為最大贏家。尤其ETF、當沖及期貨業務受惠於成交量暴增，營收快速成長。然而，進入2024年後，元大金的獲利卻出現較大幅度的衰退。這種現象看似矛盾，但其實背後有深層次的原因值得關注。

然而，就在市場疑惑元大金前景之際，凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918），卻在6月底大舉買進近十萬張股票，顯然對未來展望持樂觀態度。究竟投信買進的邏輯是什麼？這次，我們從元大金的配息政策及最新獲利狀況來深入解析。

配息創新高 吸引投信大舉買進

配息能力通常是投信關注的重要指標，元大金在2024年的EPS達2.77元，為歷史次高點，顯示基本面依舊強勁。元大金決定在2025年配發每股現金股利1.55元，創下歷史新高。此外，股票股利0.3元也追上2022年最高水準，顯示管理層對未來仍具信心。

高配息策略自然吸引市場資金，投信正是看重這一點，在6月30日除息前一天，大買元大金股票近十萬張，顯示出投信看好未來高配息所帶來的穩定收益。這種現象也充分說明，即使短期內獲利波動較大，高配息率仍是機構投資人追捧的對象。

獲利下滑主因：壽險匯損 非本業疲弱

再來探討元大金今年的獲利下滑情況。元大金2024年前五月的稅後純益為96.83億元，相較去年同期大減逾三成，主要原因並非來自本業表現惡化，而是壽險業務認列大量匯損所致。事實上，台股重新站回高點後，證券、投信、期貨業務的交易量及收益可望持續增長，這意味著短期的獲利下滑是受非經常性因素影響，本業長線成長動能仍完好。

換句話說，只要台股市場熱度不減，元大金旗下的證券本業與ETF產品未來仍能穩健成長，這也正是投信敢於趁低佈局的重要原因。

短期逆境不改長線前景

綜合以上分析，儘管元大金短期內獲利出現下滑，但其基本面、配息政策與產業龍頭地位，仍是機構投資人看好的主因。尤其是隨著台股重返高點，市場活絡度提升，元大金旗下業務的獲利有望快速回升。投資人可以特別留意元大金未來幾季的獲利情況與市場成交量變化，或許會成為投資布局的新契機。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：大盤重返高點，元大金獲利衰退00915/918卻大買？從配息與獲利數據看端倪！

金融股 季配息 2885元大金 00918大華優利高填息30 ETF 00915凱基優選高股息30

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