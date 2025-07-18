台積電法說會「有10只說7分」…配息調升有望！專家：驚人成長率的隱憂

解讀台積電法說會 抱緊處理就對了！

台積電公布了令人欣喜若狂的第二季獲利成績，證明新台幣升值的地雷其實沒那麼恐怖，但是在興奮之餘，台積電的投資人可得好好的瞭解這輛台灣科技火車頭的未來發展才行。

有10分只說7分

之前我寫過的文章就說過台積電是一家「有10分，只說7分」的公司，因為張忠謀創辦人傳承下來的公司經營理念之一就是「誠信」，也就是寧可對股東、投資法人發布營運「一般好」的成績，也不能先把前景講得太滿、後續再下修營運預測。

這次台積電公布的第二季獲利成績，沒有受到大家最擔心的新台幣強勢升值的影響，包括毛利率58.6％（達到財測上緣）、營益率49.6％（超標財測）都繳出令人意料之外的成績，再次讓人領教到台積電做財務預測的嚴謹度、可信度以及「有10分，只說7分」的良善。

驚人成長率的隱憂

看台積電公布的第二季獲利情形時，與其去算台積電一天就賺了44億元，不如去看第2季的營收年增率38.6%，稅後純益的年增率更是達到了60.7%的這個數字。

一般的公司這些營運數字能成長個25％就已經很厲害了，台積電的「38％、60％」這兩個數字，真的是令人驚嘆的成績，不過現在只怕哪一年台積電要是沒有再出現這麼高的成長數字時，股價會不會出現像年初的 Nvidia 股價一樣的大震盪走勢？

值得一提的是，這兩個「38％、60％」的營運數字已經遠遠超過台積電預估的未來數年的複合成長率15～20％區間，更顯示出台積電先進製程的比重不斷增加、AI產業的大需求是真的，以及之前大擴廠並持續精進的3奈米、5奈半技術已經進入了超級回收期，更何況2奈米的訂單熱絡程度更勝於3奈米，所以奉勸投資人：如果未來全球的經濟發展沒有出現新的黑天鵝（世界和平，不要再有戰爭了，包括關稅戰...），還真的不能小看台積電的股價表現啊！

配息調升速度可望加快

另外和去年的營運相比，台積電第二季的營收多了38％，獲利卻多了60％，賺的比做的還多出很多，這代表了台積電賣出去的產品、技術能力越來越值錢了、獲利能力越來越強了，將來上調季配息的幅度也就會越來越大、而且快，說不定會從以前的一季調升0.5元，變成一季調升1元，長期參與配息的投資人可就有福了。

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