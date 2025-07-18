潤弘看好需求 後市不淡

潤弘（2597）指出，當前市場需求「非常正面」，尤其高科技業擴廠動能未減，再加上政府土木工程案量持續放大、社會住宅招標擴大、北中南大型開發案陸續釋出，以及危老、都更需求強勁等四大需求催動下，對未來營運表現不看淡。

潤弘表示，今年因美國總統川普上任後的一系列政策，全球地緣政治、經濟不確定性升高，不過觀察AI等新興科技需求持續暢旺，可望持續帶動國內半導體建廠，有助於營造業的接單表現。

潤弘指出，除了高科技建廠動能外，營造業還有來自在政府工程案釋出，另外採預鑄工法的社宅擴大招標，這部分也是集團強項，加上國內大型開發案陸續開出，以及危老、都更需求拉動下，認為今年潤弘營運目標將持續維持正成長。

潤弘強調，在國際大廠持續加碼投資台灣，AI相關需求成長及旺盛下，今年潤弘將是穩健成長的一年。