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建國 在手案量達383億

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

建國工程（5515）目前總承攬金額為552億元，其中在手未交工程案量達383億元，中長期業績無虞；建國工程指出，在國內公共工程案持續放量釋出，加上市場對廠辦需求高，加上集團旗下住宅案持續挹注，看好建國後續營運將持續穩健成長。

建國工程指出，全球通膨趨緩，地緣政治風險與區域衝突導致國際政經情勢依然存在高度不確定性，干擾全球景氣復甦。但國內政府公共工程及民間商辦、住宅的興建需求仍然持續地釋出；2024年台灣營造工程物價指數年增率微幅上揚，認為當前營造成本不易下修，而勞動力短缺仍為營建產業經營的重大挑戰。

建國工程指出，接下來集團將持續以統包公共工程、商辦及住宅多元化業務方向發展，持續採用鋁模工法替代傳統模板施工，並引進移工，減緩少子化缺工之影響，並透過工程科技化與自動化，持續研發低碳工法及專利技術等以提升競爭力，認為公司後續營運將持續成長。

運將 商辦

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