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智伸科產品放量 挹注動能
汽車零組件廠智伸科（4551）指出，AI伺服器關鍵零組件出現大幅成長，有助在新舊產品與訂單結構優化、生產效率精進、成本費用嚴控下，近期將公告的第2季獲利表現可期，即使有新台幣匯率升值影響，仍可望寫佳績。
根據研調機構TrendForce集邦科技最新報告指出，今年全球AI伺服器的出貨年增率仍維持雙位數成長、達24.3%，主要受惠於北美五大雲端服務商（CSP）扮演主要成長動能，以及中東、歐洲地區的主權雲專案與Tier-2資料中心需求。
另從國際AI晶片龍頭大廠的最新訊息來看，新升級晶片也已開始交貨，將逐步放量增溫，凸顯整體市場商機有助為AI伺服器供應鏈帶來龐大的業務成長空間。
智伸科進一步表示，公司已於今年第2季起正式量產AI伺服器相關關鍵零組件，成為在此關鍵零組件的領域中，目前智伸科已明顯感受到主要客戶的拉貨力道逐步加大，隨著訂單保持穩健出貨，將挹注智伸科今年整體營運向上成長可期。
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