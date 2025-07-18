中鋼8月盤價 明平暗降

中鋼（2002）昨（17）日開出8月盤價，以平盤定調，再依產業特性，搭配多元配套方案，白話就是「明平暗降」，最終目標是協助下游爭取訂單。

上市鋼廠主管表示，表面平盤凸顯中鋼穩定市場信心的用意，實質透過優惠專案，能夠讓下游用戶取得降價鋼材，發揮低成本優勢，不論內外銷接單都更有空間對應競爭。

中鋼8月盤價調幅 圖／經濟日報提供

但當前市況比想像中嚴峻，不但國際總體經濟未明顯復甦，來自南韓等地的低價鋼材不斷叩關誘單，引經在市場中引起討論，不排除有鋼廠出手採購。此外，中國大陸鋼價出口持續有動能，雖然台灣對大陸熱軋已經課徵臨時反傾銷稅，但只要行情低到一定水準，能蓋過臨時稅率，對台灣買家來說同樣有誘因。

中鋼表示，美國陸續通知貿易對手國關稅稅率，政策逐步明朗化，有助降低全球鋼市不確定性，目前全球貿易消費與投資信心尚處低位，國際終端需求仍將緩步釋出，台灣內需方面表現相對穩健，主計總處將今年經濟成長率由 3.14%微幅調整至3.1%。

原物料行情方面，國際煤鐵價格大致平穩，鐵礦砂在每公噸95美元至100美元水準間進行橫向整理， 煉焦煤價格落在每公噸175美元至180美元間震盪。

美國提高鋼鋁232關稅至50%後，美國當地熱軋底材流通行情在每公噸1,000美元間起落。歐洲因暑休淡季，近一個月熱軋價格每公噸下跌40美元至50美元。亞洲區鋼品行情維持低檔盤整，越南台塑河靜鋼廠熱軋新盤每公噸下跌9美元。

值得關注的是，大陸唐山地區實施限產、減產令，加以內需相對平穩，社會庫存進到低水位。寶鋼8月平板類產品以每公噸上漲人民幣100元、約14美元開出，有助鋼市早日脫離谷底。

中鋼專家指出，目前市況艱辛，下游加工出口產業主要受匯率及關稅影響，購料意願保守，為穩定客戶信心，針對8月盤價全面平盤，同時依各別產業特性，搭配多元配套方案，協助下游爭取訂單。