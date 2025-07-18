亞泥陸子公司 獲利躍進

亞泥（1102）子公司「亞泥中國」近日發布今年上半年獲利，該公司中國大陸市場上半年獲利約人民幣1.14億元（約新台幣4.67億元），不僅擺脫去年同期大虧的困境，並呈現大躍進，將擴大貢獻母公司營運。

亞泥中國去年上半年虧損人民幣4.05億元，與今年上半年獲利成績比較，顯見已經走過營運幽谷；另外，今年第2季獲利約人民幣1.11億元，更較今年首季獲利季增了36倍。

亞泥昨（17）日除息，每股配息2.2元，開盤參考價為37.8元，雖然市場擔心中國大陸第3季水泥產銷恐將維持弱勢，但多元化布局已開花結果，穩定貢獻業績，昨日股價吸引買盤踴躍進場，收盤38.75元，上漲0.95元。證交所並公布亞泥昨日以每股38.9元，出現大筆成交330萬股，成交金額1億2,837萬元。

針對今年上半年大陸市場的獲利表現，亞泥中國指出，上半年獲利增加主要由於此期間集團水泥產品售價較2024年同期上升、及銷售成本較2024年同期下降所致。亞泥母公司日前也表示，大陸市場目前呈現價格逐步回穩情況，透過靈活的銷售策略，整體表現仍可優於市場預期。

西進水泥廠指出，大陸水泥市場針對「錯峰生產」嚴格執行，各地停窯的天數也拉長，水泥供給有受到管控；加上需求減少，各水泥廠出貨量減少、庫存量也增加，因此水泥價格也受到穩定，今年上半年的產業供需已較去年同期有改善。大陸國家統計局數據顯示，2025年上半年，累計水泥產量8.15億噸，年減4.3%。

除此之外，水泥生產所需原料之一的煤炭價格，根據市場分析，2025年上半年，大陸煤炭價格比去年同期下跌了兩成多，在內需疲弱下，煤價易跌難漲。

對於大陸水泥市場的營運發展，西進水泥廠指出，大陸當地政府近期頒布的水泥產業新政策，將嚴格控管產能，採產能申報制；同時逐步執行碳排管理，這對下半年、以及未來的大陸水泥市場是朝正向趨勢。

法人認為，國內西進水泥廠台泥、亞泥、信大水泥等公司因在國內具減碳實力，加上大陸各水泥廠產能控制得宜，在大陸對水泥市場管控趨嚴下，獲利可望逐漸回穩、成長。