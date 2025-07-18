榮成決議賣廠 拚轉盈

工紙大廠榮成（1909）昨（17）日公告，董事會決議啟動南崁廠資產活化評估作業，與買家仍洽談中，近期有望可完成。法人估，處分利益貢獻時程應為第3季，全年營運有望擺脫虧損。

法人指出，該起土地活化交易案貢獻獲利金額不小，榮成今年有望扭轉連三年虧損態勢。榮成表示，南崁廠未來若確定活化處分，該廠相關訂單將轉到龍潭廠，將不影響相關客戶的出貨時程。

榮成出售南崁廠概況 圖／經濟日報提供

商仲業者表示，榮成南崁廠周邊土地近期每坪成交行情約落在40萬到45萬元區間，若地理位置佳，或可能談到更好價格。

根據榮成公告，因近期有潛在買方主動洽詢本公司南崁廠出售意願，考量該廠臨近的龍潭廠於2021年12月完成自動化與智慧化升級，整體年產能由0.9億平方米提升至1.5億平方米、提高66%，可承接原南崁廠客戶訂單需求，故擬啟動資產活化評估作業。

榮成南崁廠超過5,000坪，面臨南崁主要幹道南山路，鄰近機捷山鼻站，是未來桃園航空城計劃區，地理位置極佳，預計在近期完成交易。市場認為，隨著近期台商回流、科技業擴廠，帶動工業地產攀升，本起交易案預期獲利可觀。

受到近年來中國大陸景氣不佳，紙業需求不振的影響，再加上外在不確定因素多，榮成已連續三年虧損，透過本次活化的南崁廠龐大獲利挹注，今年營運將有望轉虧為盈。

展望下半年，榮成表示，在紙業方面將逐漸進入大陸工紙旺季，預期下游包裝需求逐月增溫，在業外匯兌影響減弱及反內捲政策陸續出台下，榮成將回歸本業正常合理利潤，再加上南崁廠獲利加入，全年力拚轉盈。

此外，榮成昨日也公告公司買回庫藏股，預計自7月18日至9月17日止，將買回最多1萬張，買回區間訂在每股6.27元至10元，若股價低於區間下限，仍將持續執行買回。榮成昨日股價收8.95元，上漲0.2元，漲幅逾2%，成交量約1,350張。榮成表示，本次庫藏股買回計畫主要為轉讓股份予員工，本次庫藏股占已發行股數0.75%。

榮成說明第24次申報買回庫藏股但未執行完畢之情形，榮成指出，公司視股價變化於價格區間內分批買回，為考量員工認購意願及資金運用效益，故未執行完畢。

榮成日前6月合併營業虧損6,935萬元，合併稅前虧損2.18億元，每股稅前虧損0.17元。