散裝船運價回升 慧洋、裕民、新興同步得利

散裝船運價在6月開始回升後，國內的散裝船舶業者7月業績看俏，下半年營收、獲利勢必比上半年好，法人指出，慧洋（2637）、裕民、中航、新興可望同步得利。

其中，慧洋-KY是國內各種船型最多的業者，大部分的船舶都是跟著指數連動，隨著近期指數、運價同步回升，營收、獲利受惠的速度會最快。

慧洋-KY6月營收受惠於散裝運價指數緩步回升，推升營業利益來到2.1億元，營業利益率回升至18%，自行結算，累計上半年營業利益為8.42億元，稅前盈餘為2.96億元，自結每股稅前盈餘達0.40元；以目前船舶連結指數運價推估，下半年獲利會急速翻揚。

慧洋-KY表示，持續看好南美地區穀物豐收，產量創歷史新高，再加上大陸積極轉向巴西採購以降低對美依賴，航程增加將有助於推升運價，再加上巴西今年度收成時程較往年延後，有助延長出貨周期，有望支撐散裝船第3季傳統淡季行情，對於下半年本業的營收、獲利表現持續看好。

裕民也認為，西非幾內亞鐵礦石新增產能、新興市場基礎建設投資等，帶給散裝船新的商機，持續審慎觀察市場變化，並以穩健的策略靈活應變潛在的市場波動，再加上今年下半年仍有新船加入，受惠於運價上漲，裕民今年下半年的營收、獲利成長空間加大。

海岬型為主的中航、新興也認為，面對地緣政治與匯率波動等不確定性，持續審慎優化船舶部署及及升船舶運營效益，有信心下半年需求回升，業績跟著攀升。