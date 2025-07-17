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上緯投控 6月EPS 0.04元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

上緯投控（3708）近日因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（16）日被要求公布財務數字，該公司6月自結稅前盈餘2,100萬元、年減30.7%，稅後純益400萬元、年減68.8%，每股純益0.04元。

上緯投控近第1季合併營收19.6億元、年增13.03%，稅前盈餘8,500萬元、年減35.1%，稅後淨利5,200萬元、年減31.6%，第1季每股盈餘0.48元，年減37.7%。

上緯投控日前宣布處分子公司上緯新材約2.388億股，賣給上海智元恆月科技、上海致遠新創科技設備兩業者，交易金額為約新台幣75.4億元，稅前處分利益為新台幣最高62.84億元，貢獻每股純益最高56.97元。

新台幣 上緯

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