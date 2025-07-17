三元能源 南科廠產線全開

台泥（1101）旗下的電芯品牌Molicel位於高雄的三元能科技電池廠日前發生火災後，三元能源科技昨（16）日表示，將由南科廠三條產線全開接手全球高端電芯客戶，自8月開始，針對第3、4季的客戶訂單，會盡量維持三元廠以及南科廠客戶們的需要。

此外，兩大信評機構中華信評（S&P Global Ratings）與惠譽國際（Fitch Ratings）也正式發出報告，評估此事件對台泥的整體信用評等影響輕微。

三元能源科技表示，由於三元廠是國際重要一線大廠包括超跑、空中垂直電動起降機、航太科技以及AI 伺服器資料中心BBU等高階電芯供應鏈，為了避免此次事件可能會影響全球許多品牌。因此公司迅速啟動應變機制，全力控制損失並確保營運穩定。

三元能源科技表示，三元廠原先收到的第3、4季訂單已超越上半年，不少國際客戶深知公司高端電池的獨特性和不可替代性，許多更是由Molicel品牌獨家供應，因此很難找到替代品，多數客戶們明確表示願意與公司攜手度過難關。

針對產品供應，三元能源科技正積極重新規劃生產排程。火災發生前，因為高階產品如航空、BBU及超跑領域的零件均需耗時進行國際認證，所以以高階客戶為主的三元廠上半年產能僅25%。

然而Molicel的南科廠區擁有三條產線，目前並未全部投入生產，這意味著公司具備產能彈性可以支援，正全力以赴，透過調配南科廠的產能，確保未來有部分三元廠的高端產品將調整到南科廠區進行生產，經過內部調配後，8月份開始，針對第3、4季的客戶訂單，會盡量維持三元廠以及南科廠客戶們的「基本需要」，但無法供應客戶最大量，業務團隊正積極尋求客戶們的諒解。

公司將持續追蹤供應鏈狀況，確保關鍵原物料和零組件的穩定供應。

針對本次火災事件，全球三大主要信評機構中華信用評等、與惠譽國際分別於7月15日及16日在其公開報告及新聞稿中提及，預期本次火災事件不會影響台泥的整體信用評等 。中華信評確認台泥的長期發行體信用評等為「twA+」 ，短期發行體信用評等為「twA-1」 。評等展望「穩定」 。