中鋼構訂單 看到一年後

受惠國內高科技廠房與大型開發案持續推進，中鋼構（2013）在手訂單爆滿，能見度長達一整年，未來潛在業務能見度更延伸至明年8月，營運前景亮。

中鋼構總經理黃源章昨（16）日表示，目前並未感受到美國關稅對業務的影響，不過仍會謹慎應對全球貿易環境變化，密切觀察關稅談判的變數。現在努力洽談明年下半年接單，有信心會有好的成果。

法人指出，科技產業擴廠與工業建設需求穩定，推升鋼構市場保持高檔熱度。中鋼構第一季營收達51.7億元，營業利益1.5億元，整體表現優於市場預期。加上公司目前訂單滿載，總量高達28萬公噸，全年出貨持續滿溢，形成穩定成長的基礎。

黃源章指出，目前接單策略主攻高毛利案源，包括高科技廠辦、A級商辦大樓、大型危老改建建築等，同時關注冷鏈物流相關建設，掌握多元市場需求。近期北、中、南各地區均有指標性案源進入備標程序，積極爭取中長期合作契機。

法人分析，中鋼構基本面厚實，6月單月營收達19億元、年增23.16%，創同期歷史新高；第2季營收57億元，較去年同期成長21%、季增11%；今年上半年營收合計109億元、年增16%，顯示整體維持高檔成長態勢。

上市鋼廠主管說，近年台商回流與經濟回溫推升國內建廠熱潮，加上科技業、電商物流快速成長，進一步強化鋼構市場需求，使中鋼構成為內需基礎建設的重要供應鏈一環。尤其科技業供應鏈對台灣廠房建設需求殷切，支撐中鋼構未來營運動能。

值得注意的是，中鋼構作為內需導向企業，較不受關稅與匯證實率波動影響。黃源章指出，目前並未感受到美國關稅對業務的影響，不過仍會謹慎應對全球貿易環境變化，密切觀察關稅談判的變數。

展望未來，法人與中鋼構管理層皆對營運展望持正向看法。

中鋼構整體的業務分布，大樓鋼構占比達89%，顯示市場需求集中且穩定，隨著2026年及往後訂單接洽踴躍，顯示市場榮景延續，加上公司推動自動化與製程優化，有望進一步提升效率與獲利能力，強化未來競爭優勢。