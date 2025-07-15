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26萬股東注意！彰銀這天除權息交易 上半年獲利高成長、年增22.6%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
彰銀15日董事會通過將於7月31日進行除權息交易日，彰銀去年盈餘分派每股股利達1元，睽違14年重登1元股利水準，其中現金、股票股利各半、均為每股0.5元。圖／AI生成示意圖
彰銀15日董事會通過將於7月31日進行除權息交易日，彰銀去年盈餘分派每股股利達1元，睽違14年重登1元股利水準，其中現金、股票股利各半、均為每股0.5元。圖／AI生成示意圖

彰銀（2801）15日董事會通過將於7月31日進行除權息交易日，彰銀去年盈餘分派每股股利達1元，睽違14年重登1元股利水準，其中現金、股票股利各半、均為每股0.5元。彰銀今年上半年獲利再創新高，上半年累計稅後純益91.29億元，比去年同期大幅成長22.64%，獲利年增幅度遙遙領先各家公股行庫。

彰銀2024年獲利表現亮眼，全年稅後純益為149.45億元，較前一年成長15.12%，每股稅後純益（EPS）1.33元，獲利創新高也帶動盈餘分派每股股利創近14年新高，重返1元水準。今年彰銀獲利持續強勁成長動能，自結6月合併稅後純益較去年6月增加7.37億元，單月年成長率高達61.33% ，上半年累計合併稅後純益達91.29億元，年成長22.64%。在六大公股上市金控、銀行中，彰銀的上半年獲利成長較其他四家金控下銀行、一家上市獨立銀行都要亮麗得多，不僅是雙位數成長，成長率更超過兩成，優於多數上半年獲利年成長一成以內的公股同業。

彰銀今天董事會決議，於7月31日除權息交易，最後買進日為7月29日，除權息基準日為8月6日，現金股息發放日為9月4日，也就是股東那天就可以有現金股息入帳。

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