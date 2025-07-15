和泰車策略合作 衝電動車

和泰車（2207）推動電動車銷售，同時結合電動車充電業者，旗下經銷商國都汽車在三重據點以策略合作方式，與U-Power合作，不只提供車主服務，同時開放更多品牌車主的充電業務，成為有效異業合作方式，也為和泰車的電動車業務發展增添利基。

以往車商為了提供車主服務，在經銷據點設立充電椿，由於並非主要營運項目，屬於服務性質，很難創造營收與獲利，同時也因為規模有限，對電動車車主吸引力不足。近期納智捷在新竹與桃園也是採取與營運商合作的方式，更快、更具規模提供充電設施給車主使用。

近期和泰車在三重的新據點採取新的營運方式，將據點的部分空間外包，委由營運商U-Power建制電動車充電站，一方面提供超快充的設施與較多的充電椿，便於在電動車交車時，同時，協助車主設定App與相關軟體。