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興富發豪宅建案 市場注目

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

興富發（2542）昨（15）日宣布，被集團視壓箱寶的台中水湳中央公園第一排豪宅案「當代一邸」，即將公開並開始接受預約，此案總銷近90億元，業界估，每坪單價約落在85萬至95萬元，由於是中央公園首發案，備受市場矚目。

興富發今年在台中推案集中在下半年公開，目前已知，除了旗下潤隆建設推出的「當代一邸」之外，還有位於五期南屯捷運站旁的大進段案，兩案合計總銷約160億元。

被喻為台中七期最強勁敵的水湳經貿園區，隨著台中國際會展中心、綠美圖進入最終階段，加上台中「超級蛋」又將落腳於此，區域發展逐漸成形，而被稱作「肥沃半月灣」的中央公園首排僅13塊土地，首案由興富發集團搶得頭香。

市調指出，目前持有水湳中央公園第一排土地的建商，包括興富發旗下潤隆、富華創新、寶輝、親家、長慶、鼎邦建設及永豐國際開發等。

興富發率先進場的新案「當代一邸（暫定）」，基地面積683.37坪，將規劃地上31層超高大樓，新案模型曝光，令人驚奇的是，為了呼應水湳身價，新案採用四立面流線型設計，2樓的空中花園設計，令人耳目一新。

據了解，此案為興富發集團旗下位於水湳的第三案，累計總銷金額約300億元。三年前首案「雍悅一方」成交均價65.9萬元，第二案「當代首馥」成交均價68.47萬元，根據實價揭露兩案銷售都達九成以上。

興富發

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