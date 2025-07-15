中鋼延後開盤 擬祭最優價

中鋼（2002）原定昨（15）日開出8月盤價，唯考量美國關稅尚未明朗，台美談判持續推進中，加上大陸鋼價走揚，整體評估後決定延後開盤，再多觀察情勢變化，預計本周稍晚開出，以便做出最優的價格策略。

上市鋼廠主管表示，根據商情變化，中鋼8月盤價應該跌勢已定，熱軋、冷軋底材全面下修，以求降低客戶成本，有效因應全球鋼市蕭條的困境。

不料近來情勢有變，尤其大陸龍頭鋼廠寶鋼最新開出的8月盤價，每公噸逆向上漲人民幣100元，緊接著鞍鋼集團跟進漲勢，凸顯大陸一級大鋼廠作多的心態，能否全面帶動鋼鐵行情維穩，特別受到關注。

另一方面，受到鋼鐵減產、城市更新等房地產利多政策刺激，中國大陸鋼鐵期貨、現貨連續數日翻紅，昨天進口鐵礦砂反彈至每公噸99.9美元、單周強漲4.8%，熱軋、冷軋、鋼筋、線材等重要品種鋼材現貨全國均價通紅，一掃前波陰霾。

上市鋼廠主管說，進入7月時序到第3季，鋼市為傳統淡季，不過受到宏觀消息面帶動，刺激大陸鋼鐵期貨翻紅帶動現貨跟漲，外貿出口價格同步推高。其中，大陸唐山小鋼胚出廠價連環漲，每公噸上達CFR450美元以上。而熱軋底材亞洲出口報價每公噸回到CFR460美元以上，市場認為有利亞洲鋼價持穩，後市似乎值得期待。

此外，越南鋼鐵龍頭河靜鋼廠新盤價，熱軋每公噸跌8美元至CIF502美元至517美元，顯示全球鋼鐵市場低迷、美國關稅政策不確定性升高之際，東南亞鋼廠正被迫調整節奏，以因應風險累積與價格競爭壓力。

河靜鋼指出，美國對等關稅市場多採觀望態度，更嚴峻的是，全球主要鋼鐵出口國迄今未見明顯減產動作，使得全球鋼鐵供給過剩情勢惡化，導致價格持續承壓，亞太市場首當其衝。

此外，上市鋼廠主管表示，美國關稅問題逐漸明朗，但對台灣課徵多少關稅一直沒有明確消息，成為不穩定因素之一。

中鋼專家表示，全球鋼鐵產業處於多變世局中，如何在不確定中找尋可預期的經營節奏，考驗企業風險管理與應變能力，中鋼將與客戶站在同一條船上，機動調整供應策略，協助客戶穩健接單、降低潛在損失。