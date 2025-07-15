三商壽上半年虧損2.3億元、EPS -0.04元 6月增提外價金176.4億元

三商壽（2867）公布2025年上半年財報自結數，2025年上半年受美國關稅議題影響，台幣兌美元上半年強勢升值2.879元，產生之匯兌損失衝擊該公司整體獲利。然配合主管機關近期發布之暫行措施，申請適用責任準備金計提基礎調整，並已核准於6月適用額外增提外匯價格變動準備金約176.4億元，用以厚實外匯價格變動準備金以強化未來吸收外匯波動能力。2025年上半年累積稅後虧損為2.3億元，每股稅後淨損0.04元，總資產達1.55兆元。

三商美邦人壽指出，2025年上半年新契約保費收入(FYP)為189.7億元，較2024年同期大幅成長37%，其中投資型商品FYP占率達87%，持續提供公司業績成長動能；而2025年上半年保障型商品FYP亦較2024年同期成長7%，顯示該公司為接軌IFRS 17並推廣銷售具高CSM之保障型商品策略已獲得良好成效。另外2025年上半年初年度等價保費(FYPE)受到FYP成長帶動下，亦較2024年同期成長15%。

2025年上半年受美國聯準會政策轉向及國際資金移動影響，台幣兌美元匯率大幅升值，劇烈的匯率變化對壽險業損益造成嚴重衝擊。展望下半年，三商美邦人壽指出，雖全球總體經濟不確定性仍高，但受惠於主管機關暫行措施，用以厚實外匯價格變動準備金，將可進一步降低公司受外匯波動之影響。此外，三商美邦人壽將持續強化資產負債管理策略，靈活調整外幣曝險部位，並積極掌握市場動態，維持整體財務穩健，穩步邁向IFRS 17及New ICS制度下的永續經營目標。

面對市場波動與匯率變化的交織挑戰下，三商美邦人壽持續強化財務韌性，配合主管機關暫行措施，穩健接軌IFRS 17與ICS新制。商品面則聚焦於提升高CSM商品占比，在美元利變與高齡化商品之開發上展現專業。在數位應用上，持續推動核心系統現代化與IFRS 17專案新制準備工作，並擴大準備落實多項作業流程自動化。