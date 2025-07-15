台塑四寶填息3連勝！南亞接棒除息行情受矚目 聚焦第3季旺季

國安基金續護盤、台積電（2330）衝高至1,115元帶動台股直逼22,900城池，塑膠族群也在台塑（1301）秒填息激勵下走揚，聯成（1313）更爆量觸及漲停，而南亞（1303）將接棒於7月22日除息，填息表現備受期待。

台塑四寶目前為止已有3檔除權息，其中，台塑化（6505）配息0.80元，6月25日率先除息，兩天填息，現金股息將於7月25日發放；台化（1326）配息0.5元，7月1日除息，1日填息，現金股息將於7月30日發放；台塑配息0.50 元，7月15日除息，開盤秒填息，現金股息將於8月15日發放。在台塑化、台化、台塑皆迅速填息下，市場目光轉向尚未除息的南亞，是否能複製「四寶」快速填息模式，備受矚目。

台塑四寶第2季受美國關稅戰不確定性及新台幣強升內外夾擊，合計虧損逾250億元，但由於第3季進入產業旺季，營運展望審慎樂觀。其中，台塑表示，第3季為石化產品需求高峰期，主力產品如聖誕裝飾用PVC、包裝用HDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料與膠帶用AE等，均進入傳統出貨旺季。

此外，亞洲地區本季有九座輕裂廠歲修，合計年產能達750萬噸，將使乙烯供應減少約92萬噸，進一步降低市場供給量，有助推升產品價格。

而下周接力除息的南亞則看好電子產業進入旺季，尤其伺服器與車載應用訂單維持穩定，高階通訊材料需求持續上升。法人指出，南亞受惠於電子材料與電路板等產品庫存調整完成、進入回補期，預期第3季營收將呈增長趨勢。