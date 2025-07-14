南港、泰豐 獲利看增

匯率與關稅議題發酵，內需資產股鍍金。南港（2101）、泰豐兩大輪胎股變身為資產股之後，今明年營運可望大躍進。據了解，兩家持續處分旗下不動產、土地，今年將有大筆現金入帳，加上南港又持有泰豐三成股權，今明兩年營運看俏。

泰豐近期公告處分觀音廠以近70億元價格賣給台達電，市場推估處分將帶給泰豐每股純益（EPS）10元以上的貢獻。

南港世界明珠大案下半年開始開發利益將陸續入帳，加上南港持股泰豐三成，可認列泰豐獲利，南港今年獲利表現看好。

泰豐輪胎以69.5億元將觀音廠售予台達電，將分期支付價金。並因應搬遷原設置於觀音廠的機器設備，將在過戶完成後向台達電承租部分空間，並約定售後租回條件。

此外南港世界明珠去年6月取得使用執照，去年9月並因新增子公司南榮營建收入62億元挹注獲利，其餘的部分則在今年6月申請使用執照，預計世界明珠開發利益將陸續進帳，將成為南港下一波的重要獲利來源。

由於土地開發效益為南港創造可觀利益，對資金的需求也明顯減少。南港今年股東會並通過現金減資，銷除股數1億股，減少資本比例約11.9%，減資後實收資本額約73億元。