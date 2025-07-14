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豐興開跌盤 市況保守
豐興（2015）昨（14）日開盤，主力產品包括廢鋼採購以及鋼筋、型鋼等全品項下跌，市況弱勢整理，需要時間沈澱。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互見。美國大船廢鋼上周無報價，日本H2廢鋼報價每公噸下跌2美元、以303美元交易，美國貨櫃廢鋼報價跌2美元至293美元，澳洲鐵礦砂由每公噸94.7美元上漲至98.5美元。
豐興昨天業務會議決定，廢鋼與鋼筋雙雙下跌，每公噸降200元，型鋼基價跌400元。盤後新牌價廢鋼收購每公噸7600元，鋼筋1.56萬元，型鋼2.33萬元。
另一方面，東鋼昨天通知經銷商，7月下半月H型鋼基價持平，要求客戶7月17日下班前提供訂單明細，以利生產排程規劃。
台鋼集團昨天開出新盤價，較上周跌100元，易昇普通鋼筋每公噸1.54萬元，搭配周一專案再折價100元；另盤元鋼筋1.58萬元、無專案。慶欣欣鋼筋每公噸1.56萬元、無專案。
上市鋼廠主管表示，國內鋼筋等建築用鋼進到削價競爭黑暗期，但同一時間大陸市場卻有復甦跡象。
受到鋼鐵減產、城市更新等房地產利多政策刺激，中國大陸昨天鋼鐵期貨、現貨翻紅，進口鐵礦砂反彈至每公噸98美元，鋼筋、線材、熱軋等五大品種鋼材現貨全國均價也通紅，其中，筋漲幅大、周漲約人民幣35元，連續二周累漲近100元。
上市鋼廠主管說，進入7月時序到第3季，鋼市為傳統淡季，不過受到宏觀消息面帶動，刺激鋼鐵期貨翻紅帶動現貨跟漲，外貿出口價格同步推高。
其中，大陸唐山小鋼胚出廠價連環漲影響，每公噸上達CFR450美元以上。而熱軋底材亞洲出口報價每公噸回到CFR460美元以上，隨著大陸鋼鐵出口報價提漲，市場認為有利亞洲鋼價持穩。
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