杏輝進擊日本 傳捷報

杏輝（1734）昨（14）日宣布國際化進程再邁一大步，該公司7月在日本Interphex展會期間，由總經理白友烺親自率領團隊出訪日本，陸續完成多項跨國合作協議簽署，並就藥品代工與進口銷售業務展開深入洽談，逐步深化台灣及亞洲市場布局。

白友烺表示，經過數年的努力，本次日本Interphex展會期間，共完成洽談多家日本國際級的藥業合作，涵蓋藥品代理、委託製造、共同開發與市場專屬銷售等多元合作模式。已簽訂項目內容包含一項癌症用藥外銷、一項腸胃系統用藥代理、及一項心血管用藥代理。

除此之外，杏輝也同時簽署了糖尿病用藥代理及癌症用藥外銷及原料等多項合作意向書（MOU），並預定在近期完成簽約。