東陽6月匯損大減至3300萬元 上半年稅前獲利創次高

汽車零配件廠東陽今天下午公布6月自結稅前淨利新台幣2.56億元，其中匯兌損失3300萬元，較5月匯損4.08億元大幅減少，2024年同期匯兌收益約300萬元。

累計今年上半年東陽自結稅前純益24.3億元，次於2024年同期的28.17億元，上半年自結每股稅前賺3.97元，創歷年同期次高。

展望未來營運，東陽指出持續強化本業競爭力，推動全球產能布局，透過整理整頓與資源整合，強化產線與產品品質，提升供貨品項，強化韌性體質，做好準備迎接旺季需求，正面迎戰關稅危機與國際變局。

在產能布局，東陽先前指出，美國德州廠作為北美市場關鍵據點，持續進行擴廠與升級產線，強化北美在地化快速補貨供應系統，拉近與客戶距離，穩固售後維修市場件（AM）的市場地位。

在台灣產線，東陽表示，台南科工廠與七股廠持續興建中，為未來3至5年AM市場成長準備。