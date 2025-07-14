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夏日用電高峰、打入美國星門計畫 華城營運看俏

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華城電機。記者朱曼寧／攝影
華城電機。記者朱曼寧／攝影

夏日進入用電高峰、AI科技如火如荼發展、美國基建計畫帶動等，電力需求大增。華城（1519）近期打入美國星門計畫，成功首家奪單的台廠，甚至因為有交期優勢，還拿到客戶的「趕工獎金」，市場預期，在電力設備需求持續暢旺下，重電產業未來營運看俏。

華城近期股價回升，14日股價一度漲逾7.5％，後收611元，漲幅5.53%，華城第2季營收60.73億元，季增37.4%、年增30.7%，創歷史單季次高，僅次於2024年第4季；累計今年上半年合併營收104.94億元，年增36.6%，亦創同期新高。

華城指出，目前訂單能見度已達2028年，在經營團隊因應得宜下，去年外銷比例為45％，今年可望拉高到50％以上，其中銷美國比例接近四成，預期今年營運有望持續成長、審慎樂觀看待後市。

華城表示，在AI科技發展推波助瀾下，會成為重電產業的重要賽道，與電網、綠能、基建計畫等成為電力設備市場需求動能，儘管各廠商都在擴廠，但重電業是技術、資本、顧客密集的產業，簡單來說，主要供應商就是市場這幾家，以目前的狀況來看，仍是供不應求，預期未來5到10年電力設備仍會高度成長。

法人認為，隨著工作天數與用電旺季來臨，華城第2季仍將穩定成長，且考量公司出口海外仍以美國為大宗，雖新產能將在2026年開出，但美國關稅的負擔比例已底定，有機會控制在毛利3%以內，預估今年營運可期。

華城 美國

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