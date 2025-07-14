快訊

川普25%關稅重擊 優先談判的日本哪裡算錯了？

MiLB／鄧愷威飆速154公里 先發5局送7K勇奪第3勝

高雄三元能源廠竄火…鋰電池充斥生活周遭 起火僅「這招」能救

聽新聞
0:00 / 0:00

中信金勇闖填息路、台新金人氣不減 金融類股扮穩盤要角

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
金融、傳產成為盤面支撐主力。本報資料照片
金融、傳產成為盤面支撐主力。本報資料照片

台股14日一度大跌逾百點，指數回測5日線支撐，電子股壓力湧現，金融、傳產成為盤面支撐主力。其中，金融類股受惠中信金（2891）除息首日人氣衝上台股前三，股價並開低走高，逆勢展現填息企圖心，加上國泰金（2882）、富邦金（2881）力穩高檔，帶動金融類指一度翻紅；惟台新金（2887）11日噴量大漲逾8%、單日成交量飆破63.8萬張後，早盤雖人氣仍居台股第一，但股價陷入低檔整理，力守18元之上。

中信金2024年配息2.3元，7月14日為除息首日，除息參考價41.55元，早盤股價開低在41.15元整理約半小時後，翻紅持穩高檔，目前暫高見42.4元，穩步邁向填息路。

中信金2024年每股盈餘（EPS）為3.64元，維持六成以上配息率，連年穩定配息。今年截至6月底止，上半年稅後純益為358.4億元，EPS 1.78元，雖年減4%，但6月單月稅後純益達111.6億元，月增4.28倍，表現亮眼。關鍵在於子公司台灣人壽6月轉虧為盈，單月大賺57.6億元，助攻中信金重返百億俱樂部。

整體來看，14家金控6月合計獲利達638.4億元，月增明顯。其中，中信金、富邦金雙雙突破百億元，累計已有11家金控上半年稅後純益超過百億。法人指出，受惠於現金股利入帳、匯損回穩與責任準備金新制利多，金融族群獲利動能回升，預料資金將持續偏好銀行、壽險次族群，並點名看好中信金、玉山金（2884）等具體受益標的。

富邦金 中信金

延伸閱讀

普發一萬元拚10月底前入帳！王品飆8%、雄獅填息 觀光餐飲股火熱吸金

00910、00713等9檔ETF發放194億！反被網酸：填息與否才重要

新新併金完美收官飆新高！台新金配息率5％創高 這10檔ETF搶先卡位

外資買賣超居冠皆為金融股！台新金獲青睞、中信金遭提款

相關新聞

中信金勇闖填息路、台新金人氣不減 金融類股扮穩盤要角

台股14日一度大跌逾百點，指數回測5日線支撐，電子股壓力湧現，金融、傳產成為盤面支撐主力。其中，金融類股受惠中信金（28...

中信金填息穩步向前 填息率一度逾三成

中信金（2891）14日除息，每股配發2.3元現金，除息參考價為41.55元。今早開盤價為41.15元，之後緩步填息，一...

永豐金股價再創今年新高！投信連15買、站穩各技術均線

永豐金（2890）14日股價再創今年以來新高，盤中站上25.6元，上漲0.45元，漲幅為1.79%。三大法人中，投信自6...

旗下三元能源鋰電池廠爆炸 台泥股價下跌後緩步回升

台泥集團（1101）旗下三元能源科技高雄鋰電池廠發生爆炸，爆炸原因與財務損失仍待了解，爆炸發生後，台泥股價上午開盤後也立...

裕慶大進擊 攻非美市場

裕慶-KY（6957）展望第3季，裕慶仍密切關注國際政經局勢，採取全球化業務銷售版圖策略，積極擴增非美區域接單動能。

汎德下半年先蹲後跳

汎德永業（2247）下半年接單穩健，預期關稅明朗後營運有望先蹲後跳，該公司BMW與Porsche下半年接單數量仍維持穩健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。