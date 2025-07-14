中信金勇闖填息路、台新金人氣不減 金融類股扮穩盤要角

台股14日一度大跌逾百點，指數回測5日線支撐，電子股壓力湧現，金融、傳產成為盤面支撐主力。其中，金融類股受惠中信金（2891）除息首日人氣衝上台股前三，股價並開低走高，逆勢展現填息企圖心，加上國泰金（2882）、富邦金（2881）力穩高檔，帶動金融類指一度翻紅；惟台新金（2887）11日噴量大漲逾8%、單日成交量飆破63.8萬張後，早盤雖人氣仍居台股第一，但股價陷入低檔整理，力守18元之上。

中信金2024年配息2.3元，7月14日為除息首日，除息參考價41.55元，早盤股價開低在41.15元整理約半小時後，翻紅持穩高檔，目前暫高見42.4元，穩步邁向填息路。

中信金2024年每股盈餘（EPS）為3.64元，維持六成以上配息率，連年穩定配息。今年截至6月底止，上半年稅後純益為358.4億元，EPS 1.78元，雖年減4%，但6月單月稅後純益達111.6億元，月增4.28倍，表現亮眼。關鍵在於子公司台灣人壽6月轉虧為盈，單月大賺57.6億元，助攻中信金重返百億俱樂部。

整體來看，14家金控6月合計獲利達638.4億元，月增明顯。其中，中信金、富邦金雙雙突破百億元，累計已有11家金控上半年稅後純益超過百億。法人指出，受惠於現金股利入帳、匯損回穩與責任準備金新制利多，金融族群獲利動能回升，預料資金將持續偏好銀行、壽險次族群，並點名看好中信金、玉山金（2884）等具體受益標的。