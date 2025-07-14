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永豐金股價再創今年新高！投信連15買、站穩各技術均線

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台股漲示意圖。圖／AI生成
台股漲示意圖。圖／AI生成

永豐金（2890）14日股價再創今年以來新高，盤中站上25.6元，上漲0.45元，漲幅為1.79%。三大法人中，投信自6月23日起天天買超永豐金。永豐金也站穩各技術均線，型態上轉強。

永豐金6月自結單月稅後盈餘23.2億元，月增74.3%、年增32.34%；累計上半年稅後盈餘126.78億元，續創歷史同期新高，年增4%，EPS為1元。

永豐金預計京城銀（2809）今年第4季先併入永豐金控，成為永豐金控子公司。明年第4季完成兩家子公司永豐銀行與京城銀行合併。法人估，若10月京城銀開始併入永豐金，則10月永豐金就可以認列京城銀獲利。

永豐銀擅長大型聯貸及法金業務，京城銀則強於中小企業與零售融資，合併後中小企業放款餘額達5,260億元，躍升為民營銀行第2強有助於利差擴大，法金與放款布局更具深度與廣度。

永豐金控 京城銀行

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