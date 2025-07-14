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旗下三元能源鋰電池廠爆炸 台泥股價下跌後緩步回升

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
高雄市小港區三元能源公司鋰電池工廠14日清晨起火，現場建築冒出大量濃煙，高雄市政府環保局空污小組派員現場檢測。（高雄市政府環保局提供）
高雄市小港區三元能源公司鋰電池工廠14日清晨起火，現場建築冒出大量濃煙，高雄市政府環保局空污小組派員現場檢測。（高雄市政府環保局提供）

台泥集團（1101）旗下三元能源科技高雄鋰電池廠發生爆炸，爆炸原因與財務損失仍待了解，爆炸發生後，台泥股價上午開盤後也立即下跌逾3%，隨後已緩步回升。

三元能源科技高雄鋰電池廠是全台首座超級電池工廠，屬於台泥集團旗下三元能源科技公司。生產高階、高容量、高充放電功率的鎳三元電池。

台泥董事長張安平於5月股東會中表示，轉投資能元與三元能源科技兩家電池廠，都已具備穩定出貨能力，獲得多家國際大型AI伺服器與航空廠商的認證與訂單。雖然目前仍未賺錢，但每月出貨約700萬至800萬顆電池，實際產能可達2,000萬顆，仍有極大成長空間。台泥電池事業體仍努力新一代電池的驗證、優化製造流程以降低成本，將拓展AI伺服器、機器人與航空等高端應用市場。

台泥目前正在執行庫藏股期間。7月1日~8月1日，買回1萬張普通股轉讓予員工，區間價格每股17.85元~41.5元，以期透過員工持股機制，提升員工向心力；另，8月4日~8月29日，將以同樣的價格區間，買回2.8萬張普通股並辦理註銷，旨在維護公司信用及股東權益。

台泥 三元能源

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